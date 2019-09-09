За первое полугодие 2019 года в России выросло среднее значение просроченной задолженности более чем на 30 дней по кредитным картам. Показатель по всему прошлому году находился на уровне 2,1%, а в текущем составляет более чем 3%.
"Причинами такого роста просроченной задолженности можно считать активные кредитные политики банков, которые в декабре 2018 года поставили рекорд по количеству выданных карт - 1 млн ед., тогда как годом ранее были выданы "скромные" 760 тыс. карт", - отмечается в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".
Специалисты подчеркивают, что банки стараются выполнить не только бизнес-планы, но и готовятся к введению дополнительных ограничений по "показателю долговой нагрузки". По данным экспертов, объем выдачи кредитных карт за первые семь месяцев 2019 года превысил 350 млрд руб. В минувшем году он составил всего 250 млрд рублей.
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