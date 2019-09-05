Реальные расходы россиян на еду в минувшем году сократились на фоне падения доходов.
Об этом сообщается в докладе НИУ ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе".
Согласно предоставленной информации, за прошлый год расходы россиян на продукты питания сократились на 7,7% по сравнению с годом 2017-ым. По сравнению же с 2013-м годом, затраты граждан Российской Федерации на еду сократились на целых 7,7%.
Примечательно, сообщают специалисты, что речь идет не только о продуктах, приобретаемых домой, но и о походах в кафе, рестораны, столовые и прочие заведения.
В среднем же, следует из доклада НИУ ВШЭ, россияне в прошлом году тратили на продукты питания больше трети — 36% — своих доходов.
Согласно международным стандартам же бедными считаются те люди, что тратят на еду больше 60% своих доходов.
Ранее специалисты составили рейтинг стран самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания.
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