Расходы россиян на еду сократились на фоне падения реальных доходов

Реальные расходы россиян на еду в минувшем году сократились на фоне падения доходов.

Об этом сообщается в докладе НИУ ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе".

Согласно предоставленной информации, за прошлый год расходы россиян на продукты питания сократились на 7,7% по сравнению с годом 2017-ым. По сравнению же с 2013-м годом, затраты граждан Российской Федерации на еду сократились на целых 7,7%.

Примечательно, сообщают специалисты, что речь идет не только о продуктах, приобретаемых домой, но и о походах в кафе, рестораны, столовые и прочие заведения.

В среднем же, следует из доклада НИУ ВШЭ, россияне в прошлом году тратили на продукты питания больше трети — 36% — своих доходов.

Согласно международным стандартам же бедными считаются те люди, что тратят на еду больше 60% своих доходов.

Ранее специалисты составили рейтинг стран самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания.

Читайте также:

Злоумышленники шантажируют "Ленту" отравлением продуктов питания.