Злоумышленники шантажируют "Ленту" отравлением продуктов питания

Сеть гипермаркетов "Лента" получила видеообращение, в котором неизвестные требуют от компании крупную сумму денег.

Если же торговая сеть не выполнит требования шантажистов, злоумышленники обещают отравить продукты в гипермаркетах, сообщает пресс-служба "Ленты".

Сообщается, что платить торговая сеть преступникам не намерена. Представители компании уже обратились за помощью в полицию. Стражи правопорядка возбудили уголовно дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Согласно непроверенной информации, шантажисты требуют от "Ленты" 500 тысяч долларов в криптовалюте.

Представители сети гипермаркетов отметили, что полностью проверить все продукты питания в магазинах компании невозможно — у "Ленты" четыре сотни филиалов по всей России.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили у столичного "Ашана" 333 тележки.

Читайте также:

В супермаркете Киева нашли дневники с картой Украины без Крыма.