Сеть гипермаркетов "Лента" получила видеообращение, в котором неизвестные требуют от компании крупную сумму денег.
Если же торговая сеть не выполнит требования шантажистов, злоумышленники обещают отравить продукты в гипермаркетах, сообщает пресс-служба "Ленты".
Сообщается, что платить торговая сеть преступникам не намерена. Представители компании уже обратились за помощью в полицию. Стражи правопорядка возбудили уголовно дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Согласно непроверенной информации, шантажисты требуют от "Ленты" 500 тысяч долларов в криптовалюте.
Представители сети гипермаркетов отметили, что полностью проверить все продукты питания в магазинах компании невозможно — у "Ленты" четыре сотни филиалов по всей России.
Ранее сообщалось, что неизвестные похитили у столичного "Ашана" 333 тележки.
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