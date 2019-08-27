FinExpertiza: в регионах России произошел "кредитный бум"

По итогам первой половины 2019 года жители России взяли в долг у банков в 4,5 раза больше средств, чем за весь 2010 год. Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza установила регионы, где жизнь в долг наиболее популярна. Эксперты компании отмечают, что сейчас у россиян на руках находится рекордная сумма заемных средств.

Сейчас сумма выданных кредитов в России составляет 16,2 триллиона рублей. Примечательно, что объем кредитных выданных кредитных средств в первом полугодии 2019 года увеличился на 8,98% (1,33 триллиона рублей).

Согласно рейтингу наиболее часто в кредиты влезают жители Севастополя, Крымского полуострова и Ленинградской области. За текущий год севастопольцы увеличили объем займов на 35%. Также лидирующие места в рейтинге достались Подмосковью, Краснодарскому краю, Воронежской, Калининградской и Алтайском областям.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о регионах с самыми закредитованными жителями. Количество заемщиков с активными кредитами было сопоставлено с количеством экономически активного занятого населения по регионам РФ. Оказалось, что самый большой процент закредитованного работающего населения - в Республике Алтай.

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