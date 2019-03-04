Регион с худшими плательщиками по кредитам найден на Кавказе

Специалисты составили рейтинг регионов Российской Федерации по количеству просроченных задолженностей по кредитам.
Исследованием, отметим, занимались эксперты из РИА Рейтинг. Исследование, в основе которого лежат официальные данные Банка России, проводилось по итогам минувшего, 2019 года.
Согласно предоставленной информации, хуже всего с выплатами кредитов дела обстоят в кавказских республиках. Так, лидером рейтинга российских регионов по количеству просроченных задолженностей по кредитам стала республика Ингушетия. Следом за Ингушетией в списке идут Карачаево-Черкессия, Бурятия, Северная Осетия и Адыгея.
Несколько лучше со своими обязанностями по кредиту справляются жители Ханты-Мансийского автономного округа, Чувашии, Удмуртии и Мордовии.
Заемщики же с лучшей платежной дисциплиной живут в Севастополе, Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Крыму и Ямало-Ненецком автономном округе.
Примечательно, что в Севастополе и Крыму заемщики еще даже не успели сформировать просроченную задолженность — банки России начали выдавать кредиты местным жителям совсем недавно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство труда Российской Федерации составило рейтинг регионов Российской Федерации по уровню безработицы. Так, оказалось, что сложнее всего найти работу жителям Ингушетии и Чечни.
Фото: Pravda. ru.
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