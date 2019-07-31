Впервые за два года в России зафиксировали дефляцию

За прошедшую неделю с 23 по 29 июля в России снизились потребительские цены на 0,1%. Об этом сообщил Росстат. Примечательно, что неделей ранее, с 16 по 23 июля был зарегистрирован показатель инфляции в 0,1%.

Всего с начала года в России увеличилась инфляция на 2,7%. Лидером по снижению цен за неделю стал сахар-песок, стоимость которого уменьшилась на 1,2%. Стоимость подсолнечного масла снизилась на 0,3%, а гречневая крупа, сардельки, сосиски и маргарин уменьшились в цене на 0,2%.

Цены на дизельное топливо и бензин возросли на 0,1%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России на протяжении трех недель держалась 0,1-процентная дефляция. Согласно исследованию Росстата, по состоянию на период с 8 по 14 августа, дефляция в 0,1% держалась в стране третью неделю подряд. Больше всего тогда подешевела белокочанная капуста, ее цена снизилась на 10,6%. На 6,1%-9,4% меньше стали стоить картофель, лук, морковь и помидоры. В среднем овощи в России упали в цене на 3,8%. Также эксперты отмечали удешевление стоимости сахарного песка, гречневой крупы, куриных яиц и мяса кур, стерилизованного молока, шоколадных конфет и вермишели.

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