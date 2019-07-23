Путин ввел мораторий на господдержку нефтяников

Президент России Владимир Путин распорядился ввести мораторий на государственную поддержку нефтяных месторождений на территории РФ. Мораторий будет введен до инвентаризации, которую правительство обещали закончить к концу зимы.

Мораторий продлится до конца 2019 года. Инвентеризация предполагает оценку экономической эффективности нефтяных месторождений в России. Ранее Владимир Путин поручил просчитать показатели эффективности российских нефтяных месторождений до 1 декабря.