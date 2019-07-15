В период с лета 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционных товаров.
Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
Отметим, что санкционные товары задерживаются не только на государственных границах Российской Федерации, но и находятся также на оптовых базах, рынках, в магазинах, а также в различных медицинских, социальных и учебных учреждениях.
Роспотребнадзор сообщает, что подавляющее большинство уничтоженных продуктов — 63% — это фрукты и овощи.
Предприниматели же, пытавшиеся завезти или реализовать на территории России санкционные товары, в общей сложности заплатили ведомству порядка 866,5 миллионов рублей штрафов.
Отметим, что Россельхознадзор недавно также озвучил количество уничтоженных санкционных продуктов. Согласно предоставленной информации, ведомство с лета 2015 года уничтожило 27 642 тонны товаров, попадающих под санкции.
Напомним, что эмбарго на ввоз продуктов из государств, которые ввели санкции в отношении Российской Федерации, действует с августа 2014 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники управления Россельхознадзора по Свердловской области и местные ФСБшники совместными усилиями уничтожили 100 килограмм санкционных яблок.
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