Россия и Китай заключили соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это означает, что страны отказались от использования доллара. Об этом узнали "Известия". В распоряжении издания появилось письмо замминистра финансов Сергея Сторчака.
Из письма следует, что подписание соглашения произошло еще 5 июня. С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, а со стороны Китая - председатель Народного банка И Ган.
Из-за перехода стран на новую систему расчета будет создан новый механизм, который станет аналогом SWIFT.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия отказалась от доллара и системы SWIFT при поставках вооружения. Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что ведомство провело масштабную реструктуризацию системы платежей. Об этом Михеев рассказал журналистам на форуме "Армия 2019". Также он сообщил, что Рособоронэкспорт полностью перешел на расчеты в национальных валютах.
Читайте также:
Россия хочет перевести мир на свой аналог SWIFT
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
По словам ученого, из-за распространения водоросли спирогира увеличивается концентрация токсинов в Байкале.