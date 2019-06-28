"Известия": Россия и Китай перешли на расчеты в национальных валютах

Россия и Китай заключили соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это означает, что страны отказались от использования доллара. Об этом узнали "Известия". В распоряжении издания появилось письмо замминистра финансов Сергея Сторчака.



Путин: Россия и Китай будут развивать расчеты в нацвалютах / Новости от 05.06.2019 18:34

Из письма следует, что подписание соглашения произошло еще 5 июня. С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, а со стороны Китая - председатель Народного банка И Ган.

Из-за перехода стран на новую систему расчета будет создан новый механизм, который станет аналогом SWIFT.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия отказалась от доллара и системы SWIFT при поставках вооружения. Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что ведомство провело масштабную реструктуризацию системы платежей. Об этом Михеев рассказал журналистам на форуме "Армия 2019". Также он сообщил, что Рособоронэкспорт полностью перешел на расчеты в национальных валютах.

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