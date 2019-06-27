Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что ведомство провело масштабную реструктуризацию системы платежей. Об этом Михеев рассказал журналистам на форуме "Армия 2019". Также он сообщил, что Рособоронэкспорт полностью перешел на расчеты в национальных валютах.
Глава Рособоронэкспорта рассказал, что в 2019 году Россия экспортировала вооружение на сумму более 6 миллиардов долларов. Одновременно с этим ведомство заключило новые контракты на сумму около 7 миллиардов долларов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что экспорт российского вооружения снизился в 2014-2015 году из-за событий в Крыму и на востоке Украины.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
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