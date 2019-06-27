Россия больше не использует доллар и SWIFT при поставках вооружения

Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что ведомство провело масштабную реструктуризацию системы платежей. Об этом Михеев рассказал журналистам на форуме "Армия 2019". Также он сообщил, что Рособоронэкспорт полностью перешел на расчеты в национальных валютах.



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Глава Рособоронэкспорта рассказал, что в 2019 году Россия экспортировала вооружение на сумму более 6 миллиардов долларов. Одновременно с этим ведомство заключило новые контракты на сумму около 7 миллиардов долларов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что экспорт российского вооружения снизился в 2014-2015 году из-за событий в Крыму и на востоке Украины.

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