Минтруд РФ: российские пенсионеры отказываются работать официально

Количество официально работающих пенсионеров в Российской Федерации стремительно сокращается.



Российские пенсионеры получат «справедливые» доплаты / Новости от 19.03.2019 18:02

Об этом в своем докладе об условиях жизни пожилых людей сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.

Доля официально трудящихся российских пенсионеров снижается из-за отмены государством индексации пенсий работающих пожилых людей, отметили в ведомстве.

Еще три года назад налоги с белой зарплаты платили чуть больше трети — 36% — пенсионеров, а сегодня же — лишь 20%.

На сегодняшний день, указывают в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, официально работают лишь 20,4% пенсионеров страны.

Министерство здравоохранения Российской Федерации же сообщает, что пожилые россияне стали все чаще болеть и чаще попадать в больницы. По данным ведомства, в минувшем году, например, на 100 тысяч российских пенсионеров приходится 202 604 заболеваний. В 2017-м же, годом ранее, на 100 тысяч пожилых россиян заболеваний приходилось лишь 199 962.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что половину своей заработной платы граждане Российской Федерации тратят на продукты питания и оплату услуг ЖКХ.

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