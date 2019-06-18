Количество официально работающих пенсионеров в Российской Федерации стремительно сокращается.
Об этом в своем докладе об условиях жизни пожилых людей сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.
Доля официально трудящихся российских пенсионеров снижается из-за отмены государством индексации пенсий работающих пожилых людей, отметили в ведомстве.
Еще три года назад налоги с белой зарплаты платили чуть больше трети — 36% — пенсионеров, а сегодня же — лишь 20%.
На сегодняшний день, указывают в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, официально работают лишь 20,4% пенсионеров страны.
Министерство здравоохранения Российской Федерации же сообщает, что пожилые россияне стали все чаще болеть и чаще попадать в больницы. По данным ведомства, в минувшем году, например, на 100 тысяч российских пенсионеров приходится 202 604 заболеваний. В 2017-м же, годом ранее, на 100 тысяч пожилых россиян заболеваний приходилось лишь 199 962.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что половину своей заработной платы граждане Российской Федерации тратят на продукты питания и оплату услуг ЖКХ.
Читайте также:
"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения…
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех", поводом к которому послужило резонансное дело журналиста Ивана Голунова, прошел сегодня в Москве.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.