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СМИ: иностранные инвесторы за 5 месяцев вывели из России более 1 млрд долларов

Экономика print

За пять месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели из российского рынка акций на сумму более 1 миллиарда долларов. 


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Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет инвестиционного банка BofA Merrill Lynch, за первую неделю июня из России вывели 153 миллиона долларов, а за предыдущие семь дней - 86 миллионов долларов. 

Инвесторы покидают российские фонды из-за ожидания сильного ужесточения санкций против России. Негативно на общий климат повлияло и уголовное дело против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Это событие дало иностранным инвесторам "дополнительный повод считать данные риски скорее недооцененными", отмечается в материале. 

Вывод средств из России объясним также и торговыми войнами, которые не "способствуют оптимизму в отношении любых развивающихся рынков". Эксперты издания считают, что в ближайшее время поведение зарубежных инвесторов не изменится. 

"Скорее стоит ожидать дальнейшего оттока, так как санкционные риски по-прежнему высоки, а темпы роста мировой экономики продолжают замедляться", - заключает аналитик FP Wealth Solutions Михаил Иванов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост числа выданных банками потребительских кредитов в России не является показателем отсутствия денег у населения. Такое мнение высказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. 

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Темы россия деньги инвестиции иностранные инвестиции
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