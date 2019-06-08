СМИ: иностранные инвесторы за 5 месяцев вывели из России более 1 млрд долларов

За пять месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели из российского рынка акций на сумму более 1 миллиарда долларов.



Инвестиции в Россию - мы этого достойны

Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет инвестиционного банка BofA Merrill Lynch, за первую неделю июня из России вывели 153 миллиона долларов, а за предыдущие семь дней - 86 миллионов долларов.

Инвесторы покидают российские фонды из-за ожидания сильного ужесточения санкций против России. Негативно на общий климат повлияло и уголовное дело против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Это событие дало иностранным инвесторам "дополнительный повод считать данные риски скорее недооцененными", отмечается в материале.

Вывод средств из России объясним также и торговыми войнами, которые не "способствуют оптимизму в отношении любых развивающихся рынков". Эксперты издания считают, что в ближайшее время поведение зарубежных инвесторов не изменится.

"Скорее стоит ожидать дальнейшего оттока, так как санкционные риски по-прежнему высоки, а темпы роста мировой экономики продолжают замедляться", - заключает аналитик FP Wealth Solutions Михаил Иванов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост числа выданных банками потребительских кредитов в России не является показателем отсутствия денег у населения. Такое мнение высказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

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