Уровень бедности среди граждан России, работающих у индивидуальных предпринимателей, достигает 19,4%. Это почти в три превышает долю бедных среди наемных работников. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Бедность работающих по найму у юридических лиц составляет 7,4%, а бедность работающих у физических лиц и индивидуальных предпринимателей - 19,4%. Это ответ на вопрос о качестве определенной части бизнеса", - передает ее слова агентство "Интерфакс".
По данным Росстата за 2017 год, расходы населения превышают доходы на 13 триллионов рублей. Доля граждан, находящихся за чертой бедности, в стране составляет 13,2% от всего населения - это более 19 миллионов человек, добавила Голикова.
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