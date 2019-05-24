Ханты-Мансийский автономный округ занял первое место в рейтинге российских регионов по наибольшим поступлениям налоговых доходов в федеральный бюджет.
Об этом, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы за минувший год, сообщает Министерство финансов Российской Федерации.
Согласно предоставленной информации, Ханты-Мансийский автономный округ направил в федеральный бюджет 3,1 триллиона рублей налоговых отчислений.
Второе место рейтинга, сообщает Минфин РФ, заняла Москва. Столица направила в бюджет страны 1,4 триллиона рублей.
Третье место рейтинга регионов РФ по наибольшим поступлениям налоговых доходов в федеральный бюджет занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Оттуда в федеральный бюджет в 2018-м году поступило 1,2 триллиона рублей.
Дальше в списке идут Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Эти регионы за минувший год направили в бюджет страны 0,7 и 0,5 триллионов рублей соответственно.
Примечательно, что в совокупности сумма поступлений по вышеперечисленным регионам составляет больше половины - 58,6% - от общего объема налоговых доходов федерального бюджета.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сразу тринадцати регионам России не хватает бюджетных средств на переиндексацию заработной платы бюджетников.
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