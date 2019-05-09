Bloomberg спрогнозировал Китаю крупнейший дефолт за всю историю страны

Аналитики Bloomberg уже отмечают проблемы в экономике Китая. За первый квартал 2019 года предприятия Китая уже объявили внутренний дефолт, который равен шести миллиардам долларов.
Специалисты агентства утверждают, что уже в 2019 году Китай может объявить дефолт на 13 триллионов долларов, если правительство страны не предпримет конкретным мер для защиты своей экономики.
В Bloomberg считают, что причиной дефицита долговых бумаг стала борьба китайских властей с теневыми банками.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональд Трамп заявил о финансовых потерях США при торговле с Китаем. По словам американского лидера, США ежегодно теряют около 500 миллиардов долларов на торговых операциях с Поднебесной.
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