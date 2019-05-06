Трамп: США теряют 500 млрд долларов в год на торговле с Китаем

Соединенные Штаты Америки на намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китайской народной республикой.

Об этом в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter заявил действующий президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, торгуя с Китаем, США теряют до 500 миллиардов долларов в год.

"Извините, но мы не собираемся так дальше делать!" — написал президент США в своем аккаунте в Twitter.

Фото: официальная страница Дональда Трампа в facebook.com.