Для россиян действует лимит на денежные переводы с Казахстаном, Киргизией, Вьетнамом и Китаем

Банк России обязал российскую систему денежных переводов ввести лимиты на переводы с Китаем, Вьетнамом, Киргизией и Казахстаном. Это произошло еще 16 апреля, однако известно стало только 29 апреля.



СМИ: Банки требуют от россиян обоснований для переводов до тысячи рублей / Новости от 27.11.2018 11:43

Теперь россияне могут переводить в Казахстан не более 150 тысяч рублей в месяц. Ограничения для Китая, Вьетнама и Киргизии составляют не более 100 тысяч рублей в месяц. Центробанк ввел ограничения для борьбы с теневыми операциями, которые, по данным ЦБ, в последнее время участились.

По другой информации, ограничения направлены против иностранцев, которые ведут деятельность на российских финансовых рынках. Используя денежные переводы, они могут направлять средства на оплату товара без регистрации юридического лица, либо получения статуса предпринимателя. Поскольку наибольшее количество переводов совершались именно через вышеуказанные страны, против них ЦБ ввел ограничения.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с экспертом Валентином Катасоновым, который утверждает, что самые большие хищения денежных средств происходят в Банке России.

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