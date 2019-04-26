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В пресс-службе «Конкорда» опровергли связь Евгения Пригожина и «Московского школьника»

Экономика » Производство

Информация СМИ о том, что ООО "Московский школьник" и ЗАО "Комбинат дошкольного питания" принадлежат  "Конкорду" петербургского бизнесмена Евгения Пригожина была опровергнута пресс-службой компании.

В пресс-службе «Конкорда» опровергли связь Евгения Пригожина и «Московского школьника». 403581.jpeg

Журналисты сайта "Страна Советов on-line" направили соответствующий запрос в "Конкорд". Пресс-служба предприятия ответила, что у Пригожина и его корпорации нет партнёрских или других взаимоотношений с "МШ" и "КДП".

В пресс-службе подчеркнули, что у вышеупомянутых компаний есть собственные владельцы. А отношения между предприятиями можно назвать конкурентными.

Ранее "МШ" стал жертвой нападок со стороны так называемого "Фонда борьбы с коррупцией". Возглавляющий его Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь пытались дискредитировать предприятие фейковыми обвинениями. Для этого они заплатили бывшей сотруднице компании "МШ" Наталье Шиловой. Женщина в видео рассказала об "ужасах", которые якобы творятся на производственной площадке пищекомбината.

Только после признания Шиловой о том, что сотрудники ФБК её подкупили, стало известно, что видео - фейк и постановка.

Зачем это было нужно Навальному? Как выяснилось, он собирался навредить репутации Евгения Пригожина. Но у него ничего не вышло, так как бизнесмен и "Конкорд" не имеют отношения к "МШ".

Ранее Навальный предпринимал неудачную попытку шантажа петербургского бизнесмена, как сообщал ряд СМИ. Блогер требовал 300 миллионов рублей в обмен на прекращение травли в Сети. Но Пригожин ответил отказом. Поэтому Навальный и стал штамповать фальшивки.

 

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Темы Конкорд Евгений Пригожин школьное питание Алексей Навальный московский школьник
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