Путин призвал размещать центры прибыли за пределами Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, выступая 24 апреля на совете законодателей, что считает "абсолютно правильным" размещать центральные офисы крупных компаний и финансовых учреждений не только в Москве, но и в других регионах страны.



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"Такая задача стоит и перед министерством экономического развития, и перед другими ведомствами, мы над этим думаем и это никогда не выпускаем из виду. Хотя сделано здесь еще совершенно недостаточно, только первые шаги", — сказал президент.