Олег Смолин: "ГАЗ" просит у правительства сумму, почти равную расходам на строительство школ

Группа "ГАЗ" попросила у правительства 29,5 миллиарда рублей на предотвращение своего дефолта.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию Олега Смолина, на эти деньги можно было бы вдвое увеличить количество новых школ в стране.
"В этом году на все новое строительство школ выделяется 43 миллиарда рублей, поэтому 30 миллиардов означали бы почти удвоение строительства. Это первое.
Второе, я думаю, что это деньги, сравнимые с тем, сколько тратится на закупку учебников", — сказал депутат корреспонденту "Правды.Ру".
По мнению Олега Смолина, чтобы вывести финансирование российской системы образования на уровень стран Организации экономического сотрудничества и развития, его надо увеличить на триллион рублей, а для модернизации образования необходимо порядка трех триллионов.
Также глава комитета напомнил о нехватке школьных зданий в ряде регионов России, из-за чего детям приходится учиться в две, а то и в три смены.
Напомним, член общественного совета при ГУ МВД Москвы Петр Шкуматов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" назвал правительство основным виновником финансовых проблем Группы "ГАЗ" и заявил, что оно должно компенсировать убытки автопрома от политики борьбы с автомобилистами.
Источник фото: smolin.ru
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