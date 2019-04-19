Олег Смолин: "ГАЗ" просит у правительства сумму, почти равную расходам на строительство школ

Группа "ГАЗ" попросила у правительства 29,5 миллиарда рублей на предотвращение своего дефолта.



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По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию Олега Смолина, на эти деньги можно было бы вдвое увеличить количество новых школ в стране.

"В этом году на все новое строительство школ выделяется 43 миллиарда рублей, поэтому 30 миллиардов означали бы почти удвоение строительства. Это первое.

Второе, я думаю, что это деньги, сравнимые с тем, сколько тратится на закупку учебников", — сказал депутат корреспонденту "Правды.Ру".

По мнению Олега Смолина, чтобы вывести финансирование российской системы образования на уровень стран Организации экономического сотрудничества и развития, его надо увеличить на триллион рублей, а для модернизации образования необходимо порядка трех триллионов.

Также глава комитета напомнил о нехватке школьных зданий в ряде регионов России, из-за чего детям приходится учиться в две, а то и в три смены.

Напомним, член общественного совета при ГУ МВД Москвы Петр Шкуматов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" назвал правительство основным виновником финансовых проблем Группы "ГАЗ" и заявил, что оно должно компенсировать убытки автопрома от политики борьбы с автомобилистами.

Источник фото: smolin.ru

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