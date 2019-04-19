Автоэксперт: правительство может поддержать ГАЗ для сохранения рабочих мест

Группа ГАЗ Олега Дерипаски обратилась в правительство с просьбой о поддержке в размере 29,5 миллиарда рублей. Эти средства помогут находящемуся под санкциями концерну избежать дефолта.
Автоэксперт Вадим Гуляев считает, что правительство может выделить эти средства для сохранения рабочих мест на предприятиях группы.
"ГАЗ — это рабочие места, рабочий район в Нижнем Новгороде. Именно там Путин формально принял решение баллотироваться в 2018 году в президенты Российской Федерации, это важный пункт, и поэтому Дерипаске есть на что рассчитывать", — сказал эксперт корреспонденту "Правды.Ру".
Концерну принадлежит ряд стратегически значимых военных предприятий, таких как Русский завод гусеничных тягачей, поэтому в случае дефолта государству придется либо выкупить активы группы либо искать инвестора из числа отечественных компаний.
Ранее в сложных ситуациях государство оказывало поддержку деньгами и заказами таким автопроизводителям, как "АвтоВАЗ" и "КамАЗ". При этом модернизация предприятий не была главной целью поддержки.
"Вопрос не в повышении уровня, а в сохранении рабочих мест и сохранении конкурентоспособности автомобилей. О повышении технического уровня речи пока не идет", — считает Вадим Гуляев.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Группа "ГАЗ" вошла в число возможных резидентов российской промышленной зоны в Египте.
Источник фото: wikimedia.org
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