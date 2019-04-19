Автоэксперт: правительство может поддержать ГАЗ для сохранения рабочих мест

Группа ГАЗ Олега Дерипаски обратилась в правительство с просьбой о поддержке в размере 29,5 миллиарда рублей. Эти средства помогут находящемуся под санкциями концерну избежать дефолта.



Дерипаска готов отказаться от контроля, чтобы спасти «Группу ГАЗ» / Новости от 17.04.2019 09:41

Автоэксперт Вадим Гуляев считает, что правительство может выделить эти средства для сохранения рабочих мест на предприятиях группы.

"ГАЗ — это рабочие места, рабочий район в Нижнем Новгороде. Именно там Путин формально принял решение баллотироваться в 2018 году в президенты Российской Федерации, это важный пункт, и поэтому Дерипаске есть на что рассчитывать", — сказал эксперт корреспонденту "Правды.Ру".

Концерну принадлежит ряд стратегически значимых военных предприятий, таких как Русский завод гусеничных тягачей, поэтому в случае дефолта государству придется либо выкупить активы группы либо искать инвестора из числа отечественных компаний.

Ранее в сложных ситуациях государство оказывало поддержку деньгами и заказами таким автопроизводителям, как "АвтоВАЗ" и "КамАЗ". При этом модернизация предприятий не была главной целью поддержки.

"Вопрос не в повышении уровня, а в сохранении рабочих мест и сохранении конкурентоспособности автомобилей. О повышении технического уровня речи пока не идет", — считает Вадим Гуляев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Группа "ГАЗ" вошла в число возможных резидентов российской промышленной зоны в Египте.

Источник фото: wikimedia.org

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