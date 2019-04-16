Живем пока: в Минэнерго сообщили об "эре нефти", которая не закончится в ближайшие 50-70 лет

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин спрогнозировал, что мир еще на протяжении 50-70 лет будет нуждаться в нефти, как в источнике энергии. Сорокин считает, что спрос на нефть будет постепенно снижаться, однако это не нанесет российской экономике существенного ущерба.
Об этом замминистра рассказал на Национальном нефтегазовой форуме. По его мнению, себестоимость добычи нефти в России будет повышаться, поскольку качество запасов нефти будет снижаться. Но даже это, по словам Сорокина, сможет удерживать цену в 50-60 долларов за баррель, что является приемлемой ценой для России.
"Не нужно уже сегодня паниковать, заявлять о том, что все пропало, прогнозировать убытки и прочее. Нам необходимо слезть с нефтяной иглы и развивать альтернативные источники энергии. Когда-нибудь нефть перестанет приносить России основной доход — это неизбежно, надо к этому готовиться", — заявил замминистра энергетики.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о двух нефтяных революциях, которые пропустила Россия. Об этом "Правде.Ру" рассказал вице-президент национального фонда "Стратегические ресурсы России", доктор геолого-минералогических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Полеванов.
На фото: Павел Сорокин
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