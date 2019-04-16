Живем пока: в Минэнерго сообщили об "эре нефти", которая не закончится в ближайшие 50-70 лет

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин спрогнозировал, что мир еще на протяжении 50-70 лет будет нуждаться в нефти, как в источнике энергии. Сорокин считает, что спрос на нефть будет постепенно снижаться, однако это не нанесет российской экономике существенного ущерба.



Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 56 за баррель / Новости от 19.12.2018 00:52

Об этом замминистра рассказал на Национальном нефтегазовой форуме. По его мнению, себестоимость добычи нефти в России будет повышаться, поскольку качество запасов нефти будет снижаться. Но даже это, по словам Сорокина, сможет удерживать цену в 50-60 долларов за баррель, что является приемлемой ценой для России.

"Не нужно уже сегодня паниковать, заявлять о том, что все пропало, прогнозировать убытки и прочее. Нам необходимо слезть с нефтяной иглы и развивать альтернативные источники энергии. Когда-нибудь нефть перестанет приносить России основной доход — это неизбежно, надо к этому готовиться", — заявил замминистра энергетики.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о двух нефтяных революциях, которые пропустила Россия. Об этом "Правде.Ру" рассказал вице-президент национального фонда "Стратегические ресурсы России", доктор геолого-минералогических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Полеванов.

На фото: Павел Сорокин

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