Правительство намерено продлить договор о заморозке цен на бензин.

26 марта вице-премьер Дмитрий Козак планирует встретиться с руководителями российских нефтяных компаний, чтобы обсудить пролонгацию соглашения о заморозке цен на топливо до конца июня. За отказ повышать цены бизнесу предложат налоговые послабления и компенсации.
Нефтяные компании по-прежнему будут обязаны поставлять на внутренний рынок определенный объем горючего, получая за это компенсацию неполученной прибыли от более выгодной продажи топлива за границу. Ранее эти компенсации полагались при экспортной цене в 56 тысяч рублей за тонну сырья, но эту цифру предполагается снизить до 51 тысячи рублей.
Благодаря соглашению с нефтедобывающими компаниями чиновники рассчитывают, что в течение года цена бензина не поднимется выше уровня инфляции, которая по прогнозам Центробанка составит около 4%. В 2018 году топливо подорожало на 10-12%.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что самой высокой в России оказалась цена на бензин в Ямало-Ненецком автономном округе, где за литр топлива на заправках требуют 61 рубль.
Источник фото: "Правда.Ру"
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