УФАС признала законной цену в 61 рубль за литр бензина

На сегодняшний день на автомобильных заправках Ямальского района в Ямало-Ненецком автономном округе бензин продается по 61 рублю за литр. Это законно и не является нарушением.

Об этом заявили специалисты из окружного управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

УФАС провел мониторинг цен на всех автозаправочных станциях на территории России. Выяснилось, что цена по 61 рублю за литр бензина в Ямальском районе — самая высокая среди всех субъектов Российской Федерации. Самая низкая же стоимость, отметили в окружном управлении Федеральной антимонопольной службы РФ, зафиксирована в Губкинском районе Белгородской области — 42 рубля за литр.

Несмотря на это, стоимость литра бензина в 61 рубль на территории Ямальского района в Ямало-Ненецком автономном округе является законной и не может считаться правонарушением, заключили специалисты из УФАС.

Отметим, что подняли тревогу по поводу стоимость бензина в Ямальском районе местные депутаты. Они попросили сотрудников УФАС проверить законность этих цен, заметив, что повышенные цены на бензин напрямую влияют и на стоимость товаров первой необходимости.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню цен на бензин. Так, оказалось, что дороже всего бензин обходится жителям республик Кавказа.

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