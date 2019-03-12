Forbes назвал российского миллиардера Фридмана самым богатым жителем Лондон

Основатель российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-групп" и акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман был признан экспертами журнала Forbes самым богатым жителем Лондона. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В Forbes подсчитали, что всего в Лондоне проживают 55 миллиардеров, общее состояние которых оценивает в 226 миллиардов долларов. Самым богатым из них стал Михаил Фридман. Его состояние составляет приблизительно 15 миллиардов долларов.

Ранее лидерство принадлежало английскому предпринимателю Леонарду Блаватнику, который признавался богатейшим жителем Лондона несколько лет подряд.

В список городов, где проживает наибольшее количество миллиардеров, вошли Нью-Йорк (85 миллиардеров), Гонконг (81 миллиардер), а также Москва (71 миллиардер). Самым богатым жителем столицы России был признан председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ежегодный рейтинг самых состоятельных людей планеты журнала Forbes вошли восемь российских граждан. Глава "Новатэк" Леонид Михельсон занял 32 строчку рейтинга. Его состояние оценили в 24 миллиарда долларов. По версии экспертов Forbes, за минувший год он увеличил свои активы на 6 миллиардов, и сейчас его считают самым богатым из российских предпринимателей.

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