В сотню богатейших людей планеты по версии Forbes вошли восемь россяин.

В ежегодный рейнтинг самых состоятельных людей планеты журнала Forbes вошли восемь российских граждан. Текущая версия рейтинга опубликована 5 марта.
Глава ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон занял 32 строчку рейтинга. Его состояние оценили в 24 миллиарда долларов. По версии экспертов Forbes, за минувший год он увеличил свои активы на 6 миллиардов, и сейчас его считают самым богатым из российских предпринимателей.
Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин признан вторым по стоимости принадлежащих ему активов российским миллиардером. Его имущество оценили в 21,3 миллиадра долларов.
Третью и четвертую позиции заняли гендиректор "Когалымнефтегаза" Вагит Алекперов и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Их состояние оценили в 20,7 и 20,1 миллиарда.
Персональные санкции со стороны США не мешают наращивать состояние Геннадию Тимченко. На момент их введения в 2014 году ему приписывали обладание 15,3 миллиардов долларов, сейчас эта оценка повысилась до 20,1 миллиарда.
Вошли в первую сотню богатейших людей планеты также Владимир Потанин (18,1 миллиарда), Михаил Фридман (15 миллиардов) и Андрей Мельниченко (13,8 миллиарда).
Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг и Михаил Прохоров, в предыдущие годы попадавшие в топ-100 Forbes, на этот раз заняли более скромные позиции в рейтинге.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по оценке Forbes в прошлом году российские миллиардеры наращивали свои состояния быстрее всех в мире.
Источник фото: pixabay.com
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