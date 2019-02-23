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Источник Правда.Ру

Visa снизит комиссию за оплату проезда по картам

Экономика » Финансы » Банки

Платежная система Visa объявила о снижении комиссии за оплату проезда в общественном транспорте по банковским картам, которая на данный момент составляет около двух рублей за каждую операцию. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление директора по цифровым решениям Visa Алексея Денисова. 

Visa снизит комиссию за оплату проезда по картам. 399447.jpeg

По его словам, размер комиссий сократится почти в три раза с 1 апреля текущего года. Уменьшение платы связано с большим количеством микроплатежей по банковским картам, связанных, прежде всего, с оплатой проезда на транспорте. 

В компании отмечают, что такое решение положительно скажется на развитии в России безналичных платежных систем. 

Ранее президент России Владимир Путин подверг критике высокую 3-процентную комиссию банков за прием безналичных платежей, назвав это "квазиналогом". 

Напомним, "Правда.Ру" писала о том, что в Государственную Думу РФ внесен на рассмотрение законопроект, который обяжет все магазины и предприятия предоставлять клиентам возможность безналичной оплаты вне зависимости от размера их годового оборота. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также пообещал, что параллельно с этим будет решаться проблема высоких комиссий за использование услуг безналичного расчета.

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Темы Visa банки комиссия банковская карта
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