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Все магазины России обяжут принимать оплату по картам

Экономика » Финансы » Деньги

Законопроект, обязывающий все магазины и предприятия предоставлять клиентам возможность безналичной оплаты вне зависимости от размера их годового оборота, внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ. Об этом в интервью "Российской Газете" рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

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Проект закона получил одобрение Роспотребнадзора и будет принят, вероятно, уже в этом году. Реализация пройдет в четыре этапа. Сначала граница по годовому обороту снизится с нынешних 40 миллионов рублей до 20, потом до 10, до 5 миллионов и затем, финансовые ограничения будут убраны вовсе. "Все торгово-сервисные предприятия станут обязаны предоставить возможность покупателю оплатить товар или услугу банковской картой", - отметил собеседник издания. 

Параллельно будет решаться проблема высоких комиссий за использование услуг безналичного расчета, связанная с высоким уровнем монополизации рынка. По словам Аксакова, здесь будет достаточно решения Федеральной антимонопольной службы по регулированию пределов этих тарифов. Однако значительного снижения комиссий ждать не стоит, поскольку высокие тарифы традиционно компенсируются активным использованием в стране программ лояльности. 

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