Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эмбарго побоку: как в России научились делать рокфор

Экономика

Сейчас к России приковано всеобщее внимание в свете проходящего у нас ЧМ-2018. В этой связи частный общефранцузский телеканал TF1 решил рассказать о России своим зрителям. Напоминая об имеющем место в стране продовольственном эмбарго, канал обращает внимание, что эта мера не мешает России развивать свое производство европейских сыров и молока.

Эмбарго побоку: как в России научились делать рокфор. 388117.jpeg

По их информации, Россия завозит коров французской породы монбельярд, использует французские машины и технологии, консультируется у французских специалистов и в итоге производит аналоги, не уступающие оригиналу. Однажды эмбарго на поставку в Россию продовольственных товаров из Европы будет снято, но нужны ли на тот момент будут там европейские товары, задает риторический вопрос СМИ.

Журналист TF1 приехал в Россию, чтобы увидеть, как именно налажено производство французских продуктов. Он опросил российских покупателей, чем они заменяют продукты, попавшие под эмбарго. Россияне рассказали, назвав, в частности, сыр моцарелла отечественного производства и другие молочные продукты новых российских марок.

Пьер Гранж побывал на одной из ферм, расположенной в 600 километрах от Москвы, где восполняют отсутствующие на прилавках импортные продукты. Ферма была построена два года назад. Здесь содержатся пять тысяч коров, большинство из которых — породы монбельярд, приехали из Франции. По словам Гранжа, Россия выбрала этих монбельярдских коров, потому что они дают очень жирное молоко, идеальное для производства сыра.

Заместитель директора фермы Александр Орехов, рассказал, как они берегут свое поголовье в зимние морозы, полностью закрывая здания, благодаря чему температура в здании остается комфортной, а в жару, — включая вентиляторы. Коровы на такую заботу ответили производством приплода, осеменение происходило строго от быков породы монбельярд. Российских специалистов консультировали коллеги с востока Франции. Российское правительство предоставило треть инвестиций. На ферме раскинулись поля с люцерной, коей коровами съедается по 30 тонн в день.

Еще одним местом, которое посетил Пьер Гранж, стал молокозавод, находящийся в часе езды от фермы. Там также используются французские технологии — линия розлива в бутылки, которую произвели во Франции. Из молока монбельярдских коров предприятие научилось создавать сыр.

Директор завода Александр Митрохин с гордостью показывает свой последний трофей — награду за лучший проект по импортозамещению. По его словам, в планах — поставка французских овец, потому что они производят много молока хорошего качества.

Планируется производство сыра с голубой плесенью. Таким образом, компания будет производить аналог рокфора, но также хочет заняться и сыром конте. В этой истории получается, что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: эмбарго поспособствовало развитию собственного российского производства. И это только начало.

Читайте также:

Немецкий министр попросил Россию снять продуктовое эмбарго 

Россия наказывает Запад тотальным продуктовым эмбарго 

"Добро пожаловать в ад!": все подробности непопулярных реформ правительства
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы сыр Франция экономика сельское хозяйство
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Чем кормят на мундиале в России
Ближний Восток
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Политика
Зачем чиновники Кремля делают Брежнева из Путина
Читательский топ
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Обнаружена взаимосвязь между проблемами с потенцией и заболеваниями сердца
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Новости Все >
Опубликованы расистские высказывания Альберта Эйнштейна
"Юра, прости": на Байконуре гибнет дерево Гагарина
Опубликовано эпическое интервью московской бабушки на ЧМ-2018
Президент Латвии назвал СССР страной-убийцей
Ученые удивлены: Веришь в Бога - живешь дольше
Эмбарго побоку: как в России научились делать рокфор
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"

Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Наука и техника
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Здоровье
Обнаружена взаимосвязь между проблемами с потенцией и заболеваниями сердца
Политика
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"

День России - это крайне странный праздник для нашей страны. Если не сказать больше - увы, но для многих граждан России это и не праздник вовсе. Давайте разберемся, почему?

Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну
Интересные Новости
Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Прибалтика
Эстония арестовывает российские корабли
Украина
ДНР: в планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС

В ДНР считают, что в планы украинского правительства входит сбить вертолет с европейской делегацией и обвинить в произошедшем Донецк.

ДНР: в планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС
Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце
Здоровье
Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце
Происшествия
Смерть на Волге: баржа раздавила катамаран с пассажирами
Наука и техника
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Дарья Касьянова Чем кормят на мундиале в России Дарья Касьянова Любовь Степушова Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500 Любовь Степушова Айдын Мехтиев Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона? Айдын Мехтиев
Комментарии
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
В интернете продают банки с "верой в сборную". Внутри болельщиков ждет сюрприз
Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну
"Добро пожаловать в ад!": все подробности непопулярных реформ правительства
"Добро пожаловать в ад!": все подробности непопулярных реформ правительства
Российские химики изобрели материал тверже победита
Российские химики изобрели материал тверже победита
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Умер Станислав Говорухин
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Умер Станислав Говорухин
В Польше уничтожены десятки памятников, воспевающих подвиг советских солдат
ЕС больше не нужны прибалты
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Умер Станислав Говорухин
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Умер Станислав Говорухин
Россияне честно назвали главных врагов страны
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"

Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Ближний Восток
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Украина
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Евросоюз
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Нефть
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Мир
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Мир
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Украина
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Дальний Восток
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался