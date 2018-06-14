Эмбарго побоку: как в России научились делать рокфор

Сейчас к России приковано всеобщее внимание в свете проходящего у нас ЧМ-2018. В этой связи частный общефранцузский телеканал TF1 решил рассказать о России своим зрителям. Напоминая об имеющем место в стране продовольственном эмбарго, канал обращает внимание, что эта мера не мешает России развивать свое производство европейских сыров и молока.

По их информации, Россия завозит коров французской породы монбельярд, использует французские машины и технологии, консультируется у французских специалистов и в итоге производит аналоги, не уступающие оригиналу. Однажды эмбарго на поставку в Россию продовольственных товаров из Европы будет снято, но нужны ли на тот момент будут там европейские товары, задает риторический вопрос СМИ.

Журналист TF1 приехал в Россию, чтобы увидеть, как именно налажено производство французских продуктов. Он опросил российских покупателей, чем они заменяют продукты, попавшие под эмбарго. Россияне рассказали, назвав, в частности, сыр моцарелла отечественного производства и другие молочные продукты новых российских марок.

Пьер Гранж побывал на одной из ферм, расположенной в 600 километрах от Москвы, где восполняют отсутствующие на прилавках импортные продукты. Ферма была построена два года назад. Здесь содержатся пять тысяч коров, большинство из которых — породы монбельярд, приехали из Франции. По словам Гранжа, Россия выбрала этих монбельярдских коров, потому что они дают очень жирное молоко, идеальное для производства сыра.

Заместитель директора фермы Александр Орехов, рассказал, как они берегут свое поголовье в зимние морозы, полностью закрывая здания, благодаря чему температура в здании остается комфортной, а в жару, — включая вентиляторы. Коровы на такую заботу ответили производством приплода, осеменение происходило строго от быков породы монбельярд. Российских специалистов консультировали коллеги с востока Франции. Российское правительство предоставило треть инвестиций. На ферме раскинулись поля с люцерной, коей коровами съедается по 30 тонн в день.

Еще одним местом, которое посетил Пьер Гранж, стал молокозавод, находящийся в часе езды от фермы. Там также используются французские технологии — линия розлива в бутылки, которую произвели во Франции. Из молока монбельярдских коров предприятие научилось создавать сыр.

Директор завода Александр Митрохин с гордостью показывает свой последний трофей — награду за лучший проект по импортозамещению. По его словам, в планах — поставка французских овец, потому что они производят много молока хорошего качества.

Планируется производство сыра с голубой плесенью. Таким образом, компания будет производить аналог рокфора, но также хочет заняться и сыром конте. В этой истории получается, что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: эмбарго поспособствовало развитию собственного российского производства. И это только начало.

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