Мексика намерена закупить у России вертолеты

Российское вооружение ценится по всему миру, в том числе и в Латинской Америке. Несмотря на близость Соединенных Штатов, Мексика решила заключить контракт с Россией на поставку авиационной техники.

Российское оружие: быстро, дорого, надежно

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии телеканалу "Звезда", вооружение и спецтехника РФ известны всему миру и высоко ценятся.

"Многие латиноамериканские страны ценят и качество, и условия, по которым эта продукция поставляется — цена, возможность обслуживания гарантийного. В Мексике наиболее значимым объектом нашего взаимодействия в этой сфере является центр по обслуживанию вертолетов", — отметил глава МИД РФ.

Ранее в Мексику уже были поставлены винтокрылые машины российского производства — Ми-8 и Ми-17.

Кроме того, уже на протяжении многих лет, как сообщала "Правда.Ру", вертолеты России покупают ОАЭ, Египет, Индия.

ОАЭ намерены закупить у России несколько десятков истребителей Су-35. Ранее по этому вопросу было заключено соглашение, а в первый день работы авиакосмического салона Эмираты подтвердили свое намерение.

Индия в случае подписания контракта до конца этого года уже в следующем году получит вертолеты Ми-8. Страна заказала 48 машин, сейчас идут переговоры с представителями "Рособоронэкспорта". Вертолеты типа Ми-8МТВ-5/Ми-17В-5 предназначены для перевозки пассажиров и грузов, могут использоваться для спасательных операций и нести вооружение.

Российские вертолеты Ка-52К поступят в Египет. Россия выиграла тендер на поставку техники для этой страны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Саудовская Аравия, закупавшая оружие у США, заинтересовалась российским вооружением. Особенно неравнодушна страна к "Искандерам".

Такой интерес вызван растущей угрозой со стороны Ирана и тем, что США не могут поставить оружие из-за сопротивления Израиля и некоторых членов конгресса. Высокопоставленный военный чиновник из Саудовской Аравии уже встречался с замминистра обороны России по этому поводу.