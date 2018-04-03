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Источник Правда.Ру

Власти предложили скандальной авиакомпании не убивать пассажиров

Экономика

Руководство Росавиации предложило гендиректору "Саратовских авиалиний" сдать сертификат эксплуатанта.

Власти предложили скандальной авиакомпании не убивать пассажиров. 385344.jpeg
Фото: Иннокентий Гаркаликов / Youtube

Такое предложение было внесено в связи с безответственным отношением компании к вопросам безопасности полетов. Глава Росавиации Александр Нерадько направил гендиректору «Саратовских авиалиний» письмо, в котором говорится, что компании необходимо подать заявление на "аннулирование сертификата эксплуатанта".

В документе также напоминается, что 15 марта авиаперевозчик подал Росавиации заявку на снятие ограничений, которые были введены после катастрофы Ан-148 в Подмосковье.

При этом характер заявки продемонстрировал экспертам Росавиации формальный подход, что говорит об отсутствии контроля со стороны руководства "Саратовских авиалиний".

Напомним, что ранее Ространснадзор предписал прекратить эксплуатация всех самолетов «Саратовских авиалиний», на которых были выявлены нарушения по итогам внеплановой выездной проверки.

Все вопросы к компании возникли после крушения Ан-148 в Подмосковье. Разбившийся самолет, выполнявший рейс Москва-Орск накануне крушения выполнил рейс из Кирова в Москву.

По этмоу поводу в телеграм-канал Mash сообщили,  что "начальники "Саратовских авиалиний" просят разрешения на работу для погибших пилотов. Да-да, мы говорим про пилотов Губанова и Гамбаряна, погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье. Смерти вопреки - это не про бессмертие и богов. Это про безумную российскую бюрократию. 

"Саратовские авиалинии" в ответ написали письмо. В нем - список пилотов, которым надо разрешить снова летать (компании временно запретили полеты после катастрофы). Среди прочих - двое погибших летчиков. Зачем? - спросите вы. Оказывается, руководство "Саратовских авиалиний" еще не видело свидетельства о смерти Губанова и Гамбаряна, поэтому фактически они сейчас еще на службе."

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