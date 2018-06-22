Экономика и футбол: посол Хорватии побывал на матче ЧМ в Нижнем Новгороде

Страна с маленькой, но интересной экономикой - Хорватия - с удовольствием будет сотрудничать с Нижегородской областью. Об этом во время визита в российский регион заявил посол республики Тончи Станичич.
Сам же Нижний Новгород планирует максимально использовать шанс, который дает Чемпионат мира-2018, чтобы установить новые контакты, расширить сотрудничество с зарубежными государствами и в гуманитарной, и торгово-экономической сферах - отметил глава региона Глеб Никитин.
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