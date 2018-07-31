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Источник Правда.Ру

Купившего права водителя автобуса наказали копеечным штрафом

Россия » Поволжье » Казань

В Казани 23-летнего гражданина Кыргызстана за подделку водительского удостоверения с правом управления автобусом оштрафовали на шесть тысяч рублей, передает портал e-kazan.ru.

Купившего права водителя автобуса наказали копеечным штрафом. 390267.jpeg

Факт подделки документа был обнаружен случайно. Водитель нарушил ПДД, за что его и остановили сотрудники ГИБДД. Нарушитель предъявил им купленные фальшивые права.

Водитель признал вину, поэтому суд оштрафовал его на 6 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ч.3 ст.327 УК РФ как раз устанавливает ответственность за использование заведомо подложного документа. За совершение данного преступного деяния на лицо, совершившее преступление может быть наложен штраф до 80 тысяч рублей или из расчета его дохода за полгода, также преступник может быть приговорен к обязательным работам до 480 часов, аресту на 6 месяцев или исправительным работам до 2 лет.

 

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Темы Кыргызстан уголовное дело подделка документов
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