"Знать врага в лицо!": на школьном соревновании по стрельбе мишенью стало фото генерала США

В Екатеринбурге школьники расстреляли портрет генерала США Роберта Скейлза. Организаторами соревнования выступил фонд "Содействия беспризорникам".

Сообщается, что в соревновании приняли участие примерно 100 подростков от 13 до 18 лет. Стрельба по портрету генерала Скейлза не входила в основную часть программы — фото принесли по её завершении и предложили выстрелить каждому, кто желает. О том, как много оказалось желающих, не сообщается.

Руководитель фонда Бек Минасов пояснил, что подобный подход формирует патриотическое сознание у детей. Также Минасов добавил, что молодому поколению нужно знать врага в лицо. Врагом генерал США Роберт Скейлз стал из-за неподобающих высказываний в адрес российского народа.

Военный аналитик и генерал-майор в оставке Роберт Скейлз отметился резонансными высказываниями в прямом эфире Fox News. Оценивая ситуацию в Украине, Скейлз заявил, что единственный способ переломить ход событий — это начать убивать русских. Также генерал добавил, что подобный ход событий маловероятен, о чём он жалеет. Позже, однако, Скейлз призывал Россию и США объединиться в войне с ИГИЛ (запрещена на территории РФ).

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