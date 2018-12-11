Губернатор Кузбасса подарил отшельнице Агафье щенка

10 декабря отшельница Агафья Лыкова передала сигнал бедствия, а 11 декабря к ней на вертолете отправился губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Об этом сообщает сайт Сiбдепо.ru. По спутниковому телефону женщина сообщила о том, что у нее «все заканчивается», после этого связь прервалась. Позднее в Telegram-канале «Советник Цивилева» появилась информация о том, что на самом деле произошло на заимке.

Агафья, как выясняется - в порядке, а сигнал бедствия она подала, "потому что еда закончилась у её козочек", - говорится в сообщении.

Губернатор заметил, что дома у Агафьи прохладно, поэтому принято решение установить ей новые окна. Отшельница рассказала , что ей досаждает медведь, а также уточнила, что у нее болит рука. Врач, который вместе с главой Кузбасса летал в гости к Агафье, осмотрел женщину и оставил ей мази.

Сергей Цивилев подарил женщине щенка, чтобы не скучала. Не уточняется, оставил ли он корм для него.

Как известно, Агафье помогают многие. Так Евгений Собецкий, общественный советник ректора Московского технологического университета (МИРЭА), сказал "Росийской газете", что " тайга в этих местах дикая".

"Медведь ежегодно захаживает. Пару раз Агафья Карповна "темну кучу молитвой отвадила", а прошлым летом пришлось отпугивать холостыми выстрелами из ружья. В нескольких метрах стоял - так-то! Но вообще-то живет она, как и прежде. Морозы в избе коротает, с апреля по конец сентября перебирается в уличный балаганчик. Это две стенки из коротких жердей, крытые полиэтиленом. На огороде, благодаря которому "робинзонов"-старообрядцев когда-то и обнаружили летчики, рожь озимую сеет (бездрожжевой ее хлеб - объедение!), выращивает знаменитый свой необыкновенно крупный горох, картошку, морковку, свеклу...".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава Хакасии запретил посещать отшельницу Агафью Лыкову и сообщил, что не является ее поклонником. Виктор Зимин заявил, что территория, где живет старушка, является заповедником и посещать его нельзя никому.

Зимин обрушился с критикой на власти Кемеровской области, которые время от времени снабжают старушку всем необходимым. В этом глава Хакасии усмотрел прямое нарушение закона.