Записку с текстом "Простите, пожалуйста!" оставили на месте преступления трое безработных мужчин в селе Харыяла Якутской области. В ходе следствия стало известно, что больницей мужчины не органичились — также в июле был обокраден магазин. Общий ущерб двух преступлений оценивается в 310 тысяч рублей.
По словам пресс-службы прокуратуру Якутии, из больницы совестливые воры украли деньги, аппарат для измерения артериального давления и системный блок от компьютера. Магазин в ходе их визита лишился крупной суммы денег, продуктов, а также видеорегистратора. Последнее, по словам осуждённых, было сделано, чтобы скрыть следы преступления.
По решению суда двое мужчин получили по три года условно, третий же, уже имевший судимость и ранее освобождавшийся условно-досрочно, ближайшие четыре года проведёт в тюрьме.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о других незаурядных случаях воровства в России. Так, у москвича украли чемодан с лапшой быстрого приготовления "Доширак". В Москве же двое грабителей избили продавцов и скрылись с двадцатью киндер-сюрпризами. А под Орлом украли дорогу.
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