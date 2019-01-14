Информационные ресурсы позволили московской школе стать более открытой

Столичная система образования стала гораздо более открытой в последние годы. Одним из шагов на этом пути стало создание высококлассных информационных ресурсов, таких как "Школа большого города", Московский образовательный телеканал, журнал "Школа. Москва" и издание "Учительская газета — Москва". Руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина высоко отозвался о работе данных ресурсов.

"Я могу искренне сказать, что я сам многие очень важные, очень полезные вещи читаю на сайте "Школа большого города". Я настоятельно рекомендую всем (руководителям и сотрудникам столичной системы образования, — прим. ред.) внимательно относится к публикациям на сайте "Школа большого города". Там много важных, полезных вещей, как для руководителей системы, так и для работников, учеников и для родителей", — заявил Исаак Калина сразу после пресс-конференции "Информационные ресурсы о московском образовании".

Он также попросил работников портала очень внимательно относиться к наполнению ресурса. По словам Калины, данный портал по аналогии с настольной книгой должен стать "рабочим местом" для каждого руководителя и работничка системы образования Москвы.

"Система образования города — это не только возможность для учеников массово и качественно получать образование, но это и обязанность быть понятной, открытой для всех кто вовлечен в образование", — рассказал журналистам заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Павел Карпов.

По его словам, портал "Школа большого города" был создан, когда возникла необходимость объединить всю информацию о работе системы образования в Москве на одной стартовой странице. Это связано с тем, что московская школа сильно изменилась в последние годы — "в ней появилось много внутренних процессов и механизмов", отметил Павел Карпов.

Ранее Исаак Калина также не раз высоко отзывался о работе Московского образовательного телеканала, который предоставляет слово всем участникам образовательного процесса, включая учеников и их родителей. В свою очередь заместитель директора Городского методического центра Андрей Лукутин отметил, что печатные издания "Школа. Москва" и "Учительская газета — Москва" также выполняют не менее важную функцию по информированию специалистов в сфере образования и родительской общественности.