Опубликованы уникальные документы о первых днях Великой Отечественной

Уникальные исторические документы, которые рассказывают о первых днях Великой Отечественной войны опубликовали на сайте Минобороны. Представители ведомства и Центрального архива Минобороны оцифровали свидетельства, которые не были обнародованы ранее, сообщает "Интерфакс".

фото: mil.ru

Экскурс в историю подготовили накануне Дня памяти и скорби. В коллекции опубликованных документов есть директивы НКО СССР, наградные документы, в которых описываются первые подвиги Красной армии, указы о награждении, а также донесения и приказы командиров, части которых приняли на себя первый удар фашистов.

"Также в проекте впервые представлена трофейная карта начального этапа "Плана Барбаросса", где, кроме подробного размещения у границ СССР группировок немецко-фашистских войск, обозначены планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны", - цитирует Миноброны "Интерфакс".

Ранее "Правда.Ру" писала, памятные акции в День памяти и скорби проходят по всей России. Во многих городах страны акция "Свеча памяти" прошла в час, когда пришла война.

"Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города...", - с этих слов началась непримиримая борьба советского народа, которая окончилась полной и безоговорочной победой на зверским нацизмом.

Нацистское руководство Германии намеревалось полностью уничтожить Москву. Такой жест должен был, по задумке окружения Гитлера, лишить советский народ надежды на сопротивление.

В 1941 году почти 4 млн немецких солдат вторглись на территорию Советского Союза во время операции "Барбаросса".