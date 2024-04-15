"Помогите нам помочь вам": губернатор Шумков сообщил о колоссальном объеме воды, приближающемся к Кургану

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил тревогу по поводу надвигающегося паводка на территорию региона.
По его словам, вода уже приблизилась к городу. Губернатор приложил фото со спутника в своем телеграм-канале.
Уровень воды в Звериноголовском понижается очень медленно, что свидетельствует о большом объеме воды, движущейся по реке Тобол. В связи с угрозой наводнения в Курганской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Уже отрезан водой микрорайон Нижняя Утятка в Кургане, также начали затапливаться садовые и дачные товарищества на правом берегу города.
По прогнозам главного управления МЧС России, в результате паводка может быть затоплено 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков и 600 дачных участков.
"Помогите нам помочь вам", — обратился губернатор к гражданам региона.
Также повысился гонорар сына шансонье.