"Помогите нам помочь вам": губернатор Шумков сообщил о колоссальном объеме воды, приближающемся к Кургану

Губернатор Курганской области Шумков: паводок движется на Курган

0:58 Your browser does not support the audio element. Россия

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил тревогу по поводу надвигающегося паводка на территорию региона.

Фото: PublicDomainPictures.net by Axel Kuhlmann is licensed under CC0

По его словам, вода уже приблизилась к городу. Губернатор приложил фото со спутника в своем телеграм-канале.

Уровень воды в Звериноголовском понижается очень медленно, что свидетельствует о большом объеме воды, движущейся по реке Тобол. В связи с угрозой наводнения в Курганской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Уже отрезан водой микрорайон Нижняя Утятка в Кургане, также начали затапливаться садовые и дачные товарищества на правом берегу города.

По прогнозам главного управления МЧС России, в результате паводка может быть затоплено 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков и 600 дачных участков.

"Помогите нам помочь вам", — обратился губернатор к гражданам региона.