В Госдуме заявили, что информация о предстоящей мобилизации является ложной

В Госдуме опровергли слухи о грядущей волне мобилизации

Виктор Заварзин, член комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации, заявил, что информация о новой волне мобилизации в России является ложными слухами.

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Заварзин отметил тот факт, что не обладает информацией о какой-либо возможной мобилизации. Кроме того, депутат упомянул о наличии дополнительного резерва после частичной мобилизации в российской армии.

"У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит. Пока это слухи. Если будут уточнения, я готов сказать", — сообщил парламентарий.