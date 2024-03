В Госдуме заявили, что информация о предстоящей мобилизации является ложной

Виктор Заварзин, член комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации, заявил, что информация о новой волне мобилизации в России является ложными слухами.

Фото: /мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0