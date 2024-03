Дмитрий Песков нашёл плюсы в идее отправки французских войск на Украину

Your browser does not support the audio element.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в комментарии в Telegram-канале прокомментировал идею отправки французских войск на Украину и нашёл, что идея может принести пользу России и огромный вред самой политической элите Франции.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0