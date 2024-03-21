Дмитрий Песков нашёл плюсы в идее отправки французских войск на Украину

Дмитрий Медведев прокомментировал перспективу отправки французских войск на Украину

1:43 Your browser does not support the audio element. Россия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в комментарии в Telegram-канале прокомментировал идею отправки французских войск на Украину и нашёл, что идея может принести пользу России и огромный вред самой политической элите Франции.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. (на Украину - прим. ред.)"

Дмитрий Медведев повторил, что французские войска, которые очень сложно будет доставить на Украину незаметно в большом количестве, станут лёгкой мишенью для российских войск, которые не будут останавливаться перед тем фактом, что это кадровые солдаты Франции.

"Их уничтожение будет приоритетной и славной задачей наших Вооружённых сил."

Гибель французских военных, посланных на Украину, государством, не отправившихся по своей воле на фронт, станет приговором для французской правящей элиты.

"А вот для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине."

Завершил свой пост Дмитрий Медведев цитатой из Александра Пушкина, фактически призвав французов отправить свои войска на погибель на Украину, фактически в Россию.

"Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов."

Идею отправки французских и европейских войск на Украину активно лоббирует президент Франции Эммануэль Макрон. Уже определена примерная численность французского экспедиционного корпуса в 2000 человек. Против этой идеи выступают все крупные страны НАТО и ЕС и даже главарь киевского режима Владимир Зеленский пока не ждёт французские войска на территории Украины.