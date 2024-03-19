Флаг России теперь будет выставлен у всех образовательных учреждений

Госдума обязала все государственные учреждения вывешивать флаг и не снимать его

0:39 Your browser does not support the audio element. Россия

Государственная Дума постановила, что с 1 сентября 2024 года все образовательные учреждения России, начиная от детских садов и кончая университетами и институтами, должны будут вывешивать флаг России на флагштоке для поддержания патриотического настроения.

Фото: Личный архив by Антон Мельников

Ранее церемония поднятия флага была введена только в школах. Теперь флаг должны вывешивать все образовательные учреждения. Предписывается содержать полотнище флага в надлежащем виде. Флаг не будут спускать. Ранее поднятие флага было правом любого образовательного учреждения, а теперь это будет его обязанностью.