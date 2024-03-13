ЛДПР выступает за государственное регулирование сферы кредитования

2:50 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Ульяновск

В современном обществе практически невозможно встретить человека, который бы не сталкивался с проблемой кредитования. Часто люди оказываются в ловушке задолженностей, вынужденно выплачивая долги, подвергаясь угрозам со стороны недобросовестных коллекторов.

Фото: Пресс-служба ЛДПР by Евгений Пронин

Семья Скворцовых столкнулась с финансовыми трудностями во время пандемии: отец семейства, Николай, потерял работу, а его жена находилась на декретном отпуске с маленьким ребенком. Они вынуждены были обратиться в микрокредитную организацию, не видя другого выхода из ситуации.

По данным Центробанка, за первое полугодие 2023 года объем кредитов, взятых гражданами страны, превысил 6 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Микрозаймы, оформляемые непосредственно в торговых точках, увеличились на 46%, а в июле этого же года люди взяли на 10% больше кредитов, чем в июне. Этот круговорот долгов захватывает людей, делая практически невозможным выход из этой ситуации.

ЛДПР, следуя линии Владимира Жириновского, выступает за защиту граждан от несправедливых практик микрофинансовых организаций. Лидер партии Леонид Слуцкий призывает к немедленному государственному регулированию этой сферы для защиты интересов граждан.

По действующему законодательству, максимальная процентная ставка микрофинансовых организаций достигает 0,8% в день и 292% годовых. ЛДПР предлагает снизить эти показатели до 0,3% в день и 109,5% годовых, а также скорректировать условия применения неустоек и штрафов после просрочки платежей, что может помочь тысячам людей избежать долговой ямы.

Семья Скворцовых стала жертвой угроз со стороны коллекторов из-за задолженности Николая, проданной микрофинансовой организацией. Они живут в постоянном страхе, избегая контактов с незнакомыми номерами телефонов и стараясь скрыться от коллекторов.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, 9 млн граждан не в состоянии выплатить кредиты, и 25% из них имеют более одного просроченного кредита. Это вызывает серьезные опасения, учитывая агрессивные методы, применяемые коллекторами.

ЛДПР настаивает на необходимости решительных мер по борьбе с коллекторским беспределом. Они предлагают полный запрет коллекторской деятельности на территории России, что, по их мнению, позволит решить проблему раз и навсегда.

Николай Скворцов обратился за помощью к депутатам от ЛДПР, и его семья получила поддержку в общественной приемной партии. Многие семьи, оказавшиеся в похожих ситуациях, теперь с надеждой смотрят в будущее, зная, что они не останутся без помощи.