Автомобили государственных служб оборудуют силовыми бамперами

Госдума: полиции разрешат таранить неправильно припаркованные машины

1:33 Your browser does not support the audio element. Россия

Экстренным службам в России могут разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили, а соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в конце весны, сообщил автор инициативы, член Комитета по строительству и ЖКХ, депутат фракции "Единая Россия" Сергей Колунов.

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В частности, предлагается освободить от ответственности сотрудников экстренных служб при осуществлении должностных обязанностей. Речь идет о машинах "скорой помощи", пожарных и полицейских автомобилях. Сами же автомобили государственных служб следует оборудовать силовыми бамперами, чтобы обезопасить их от повреждений.

Депутат отметил, что поводом для создания такого законопроекта послужил случай в Нижнем Новгороде, когда скорая ехала на вызов к грудному ребенку, а дорогу ей перегородила неправильно припаркованная машина.

По мнению парламентария, ни водитель спецмашины, ни государство не должны нести ответственность за повреждения в тех случаях, когда едущей на вызов пожарной машине или скорой помощи мешает неправильно припаркованный автомобиль. Тем не менее, по словам депутата, сделать это водитель сможет только в случае экстренных вызовов, когда под угрозой находится жизнь человека.

Инициатива направлена на рассмотрение главе МЧС России Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Ранее в 2023 году депутаты нижней палаты предлагали освободить от ответственности сотрудников экстренных служб, которые вынуждены таранить припаркованные машины при проезде к месту пожара.