Владимир Владимирович Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов и рекламу самих иноагентов

Закон о запрете рекламы иноагентов вступил в силу

0:45 Your browser does not support the audio element. Россия

Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Изменения затронули законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".

Глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев уточнил, что за нарушение предусмотрен штраф. Для физических лиц он составит 50 тыс. рублей, для юрлиц 500 тыс.

В случае более чем двухкратного нарушения закона, предусмотрено уголовное наказание двух лет лишения свободы.

Ранее мы публиковали материал, объясняющий новый закон, еще до подписания его Путиным.