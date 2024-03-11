Владимир Владимирович Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов и рекламу самих иноагентов

Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.
Изменения затронули законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".
Глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев уточнил, что за нарушение предусмотрен штраф. Для физических лиц он составит 50 тыс. рублей, для юрлиц 500 тыс.
В случае более чем двухкратного нарушения закона, предусмотрено уголовное наказание двух лет лишения свободы.
Ранее мы публиковали материал, объясняющий новый закон, еще до подписания его Путиным.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.