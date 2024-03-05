Новый закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов поддержали в Совете Федерации

Комитет Совета Федерации выступил с поддержкой закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

2:23 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Комитет Совета Федерации поддержал новый закон о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на информационных ресурсах лиц, признанных иностранными агентами, а также рекламировать самих иностранных агентов в СМИ и интернете.

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Помимо спикера нижней палаты Госдумы Вячеслава Володина, законопроект был одобрен 395 представителями Госдумы. Закон "О рекламе" был дополнен новыми положениями, согласно которым недопустимо распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов и реклама таких ресурсов. За нарушение будут нести ответственность как заказчик рекламы, так и ее распространитель.

В законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" прописано, что на лиц, признанных иностранными агентами, распространяются все ограничения и запреты, предусмотренные законом "О рекламе".

Кроме того, новые нормы запрещают рекламу ресурсов иностранных агентов в средствах массовой информации, а также в их материалах и публикациях в сети Интернет. Соответствующие изменения вносятся в закон "О средствах массовой информации". Однако, как отмечали сами разработчики документа, в случае цитирования СМИ материалов иностранных агентов на подобное закон распространяться не будет. Нарушением новых норм считается только публикация рекламы, направленной на привлечение новой аудитории подобных ресурсов.

За несоблюдение введенных ограничений, установленных законодательством об иноагентах, предусмотрен административный штраф. Для физических лиц он составляет 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Если лицо, признанное иностранным агентом, или учрежденное им российское юридическое лицо после двукратного привлечения его к административной ответственности, вновь нарушит законодательство, ему грозит уголовное наказание сроком до двух лет.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Николай Брыкин, отметил на заседании комитета, что, по данным Министерства юстиции, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу на ресурсах иностранных агентов. По его словам, с целью противодействия такому иностранному вмешательству и был разработан законопроект.