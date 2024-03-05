Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи. На 6 марта у него назначены переговоры с российскими политиками. Состав участников и тематика переговоров не разглашаются.
Рафаэль Гросси регулярно посещает Россию и Запорожскую атомную станцию, ситуация вокруг которой вызывает его профессиональную озабоченность. Несмотря на то, что сам по себе Гросси не является ангажированным русофобом, он избегает резких суждений относительно вины ВСУ в провоцировании аварии на ЗАЭС из-за их обстрелов и попыток активизации боевых действий вблизи крупнейшего в Европе атомного объекта.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.