Рафаэль Гросси прибыл в Сочи для переговоров с российским руководством

Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи. На 6 марта у него назначены переговоры с российскими политиками. Состав участников и тематика переговоров не разглашаются.

Фото: openverse by HeyRocker is licensed under "Satsop Nuclear Power Plant" by HeyRocker is licensed under CC BY 2.0.

Рафаэль Гросси регулярно посещает Россию и Запорожскую атомную станцию, ситуация вокруг которой вызывает его профессиональную озабоченность. Несмотря на то, что сам по себе Гросси не является ангажированным русофобом, он избегает резких суждений относительно вины ВСУ в провоцировании аварии на ЗАЭС из-за их обстрелов и попыток активизации боевых действий вблизи крупнейшего в Европе атомного объекта.