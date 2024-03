Рафаэль Гросси прибыл в Сочи для переговоров с российским руководством

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи. На 6 марта у него назначены переговоры с российскими политиками. Состав участников и тематика переговоров не разглашаются.

Фото: openverse by HeyRocker is licensed under "Satsop Nuclear Power Plant" by HeyRocker is licensed under CC BY 2.0.