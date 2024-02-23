Крупнейшая утечка личных данных в России: "одним случаем покрыли практически весь предыдущий год"

Роскомнадзор сообщил о масштабной утечке персональных данных

1:09 Your browser does not support the audio element. Россия

Роскомнадзор сообщил, что в сеть единовременно утекло сразу 500 миллионов записей с персональными данными россиян, заявил ТАСС замглавы ведомства Милош Вагнер. При этом он не уточнил, как и когда именно произошла утечка.

Фото: csiro.au by CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Утечка данных охватила 500 миллионов записей единовременно, что является одним из крупнейших случаев компрометации информации. Еще 10 миллионов записей были скомпрометированы в результате 18 отдельных утечек.

По данным российского сервиса разведки уязвимостей и утечек DLBI, в 2023 г. в сеть утекли 240 миллионов телефонных номеров и 123 миллиона почтовых адресов. Таким образом, в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год.

В настоящий момент инцидент расследуется.

Эксперты отмечают, что злоумышленники начали использовать новые методы мошенничества, взламывая данные из популярных мессенджеров, а также используя голосовые сообщения для обучения нейросетей.

Ранее Роскомнадзор провел вебинар на тему защиты персональных данных.