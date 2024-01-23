Власти РФ хотят бороться с дискриминацией, когда работодатели отказывают в трудоустройстве бывшим военнослужащим или инвалидам

Российские власти планируют начать борьбу с дискриминацией при трудоустройстве, когда соискателям отказывают из-за армейской службы или инвалидности, об этом пишет РБК
С такой инициативой выступило Государственно-правовое управление при президенте России. Соответствующие поправки в действующее законодательство должны рассмотреть депутаты Государственной Думы. Предложение поддержал и Минтруд. Впрочем, эти планы ещё не выносились на дискуссию в профильном комитете нижней палаты российского парламента.
В данный момент Трудовой кодекс РФ запрещает отказ в трудоустройстве по причинам, связанным с половой или национальной принадлежностью, происхождением, социальным или семейным положением. Кроме того, работодатель не может отказать женщине, если она беременна или имеет ребенка.
Инициатива Государственно-правового управления состоит в том, чтобы дополнить действующую статью Трудового кодекса двумя новыми категориями граждан, которым нельзя будет отказать в заключении трудового договора — это бывшие военнослужащие-контрактники, мобилизованные и добровольцы. Кроме того, работодатель не сможет отказать в трудоустройстве инвалидам, не имеющим медицинских противопоказаний для профессиональной деятельности.
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