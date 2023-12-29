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ВС России получили партию модернизированных САУ

1:04
Россия

САУ "Мста-С" в варианте М1 оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО). Благодаря этому боевая машина в может определять в автономном режиме текущие координаты и рассчитывать параметры стрельбы с закрытых огневых позиций.

ВС России получили партию модернизированных САУ
Фото: itcrumbs. ru/rosteh-zapustil-onlajn-magazin_53435

"Госкорпорация передала Минобороны России завершающую в этом году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С". Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года в войска после капитального ремонта отправились 240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" и самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С", - говорится в сообщении.

Гаубицы в новом варианте оборудованы модернизированной версией АСУНО с улучшенными показателями точности. Модернизированная САУ может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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